Rkomi “spacca” tutto | Un’esplosione di energia incontenibile

Leggi su newstv

(Di sabato 30 luglio 2022) Lo abbiamo visto far scatenare la folla sul palco di “Battiti Live”. Ma l’disembra non finire mai: il rapper questa volta ha proprio “to”(web source)Rapper e cantante nato a Milano nel 1994,ha fatto molta strada nel panorama musicale italiano. Dai suoi esordi con i primi progetti musicali, tra i quali il più noto è “Calvairate Mixtape”, ad oggi, con successi come “Ossa rotte” ed “Insuperabile”. Nel corso della sua carriera è riuscito ad unire l’hip hop a sonorità prettamente pop, indie o funk. Nel 2016 ha pubblicato il suo EP “Dasein Sollen”, molto apprezzato dal pubblico e dai colleghi. In particolare da Calcutta, che ha scelto il rapper per l’apertura del suo concerto di Torino. Il progetto è stato seguito dall’uscita degli album “Io in ...