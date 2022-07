Rivoluzione bus nel X Municipio | parte ad agosto il nuovo 712 E lo 070 torna sul vecchio percorso

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 30 luglio 2022) Ostia – Come avevano annunciato nelle scorse settimane noi de ilfaroonline.it (leggi qui) da lunedì 8prende il via il piano del riordino del Trasporto Pubblico Locale deliberato in consiglio municipale il 30 giugno scorso. A questa prima fase faranno seguito altre date che completeranno il riordino delle linee bus il 12 settembre. “Stiamo continuando a scrivere una pagina importante per migliorare il nostro trasporto pubblico e la cosa più importante è riuscire a dare risposte ai cittadini”, le parole del presidente del X, Mario Falconi, e il presidente della Commissione Mobilità e Lavori Pubblici, Leonardo Di Matteo. I nuovi percorsi dei bus Da lunedì 8la nuova linea 712 andrà a coprire il quadrante Axa Malafede e Giardino di Roma che avrà due nuove fermate in via Marcello Mastroianni dove attualmente ...