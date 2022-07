Riviera Romagnola nei guai: trovati valori anomali di Escheria Coli nelle acque dell’Adriatico (Di sabato 30 luglio 2022) Nel bel mezzo di una notte di mezza estate, molti bagnanti della Riviera Romagnola potrebbero ben presto dire addio al mare. E’ arrivato, forse, come un fulmine a cielo sereno il divieto di balneazione in alcuni comuni della Riviera Romagnola, uno dei pochi siti turistici in Italia collaudato e che funziona efficacemente, garantendo ogni anno un alto standard di qualità per servizi e infrastrutture ai turisti provenienti da tutta la penisola. Fonte: CanvaTuttavia, le ultime indagini condotte dall’Arpae (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno posto l’accento sulla salute della costa adriatica. L’agenzia, infatti, ha riscontrato dei valori alti e anomali del batterio escherichia Coli in 28 siti sui 98 esaminati. Proprio per questo, è ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 30 luglio 2022) Nel bel mezzo di una notte di mezza estate, molti bagnanti dellapotrebbero ben presto dire addio al mare. E’ arrivato, forse, come un fulmine a cielo sereno il divieto di balneazione in alcuni comuni della, uno dei pochi siti turistici in Italia collaudato e che funziona efficacemente, garantendo ogni anno un alto standard di qualità per servizi e infrastrutture ai turisti provenienti da tutta la penisola. Fonte: CanvaTuttavia, le ultime indagini condotte dall’Arpae (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno posto l’accento sulla salute della costa adriatica. L’agenzia, infatti, ha riscontrato deialti edel batterio escherichiain 28 siti sui 98 esaminati. Proprio per questo, è ...

