Ritorno al pranzo al sacco: salumi protagonisti nelle vacanze 2022 (Di sabato 30 luglio 2022) Risposta economica, leggera e gustosa al caro vita, il packed lunch vede i salumi grandi protagonisti secondo una ricerca MILANO – Nell'estate dei record per numero di presenze, temperature e prezzi il pranzo al sacco torna di moda. Alternativa economica, leggera e creativa a un pasto al ristorante, il packed lunch conquista sempre più estimatori, e trova nei salumi un ingrediente versatile e molto amato, soprattutto dai giovani. Mangiano infatti con regolarità carne il 62,8% dei giovani, quota più alta di quella di adulti (47,7%) e anziani (30%). Alimenti adatti per ogni stagione, i salumi sono ideali per piatti unici, veloci e nutrienti (meglio se abbinati a frutta o verdura) e vengono scelti perché considerati parte della dieta mediterranea, che l'85,2% degli italiani tenta di ...

