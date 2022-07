Risparmi più al sicuro: nuova attesa apertura della filiale di un’importante banca (Di sabato 30 luglio 2022) Non è un periodo facile e anche le filiali delle banche tendono a chiudere e centralizzarsi. A Corbetta, nei giorni scorsi, è però avvenuto qualcosa di diverso: è stata inaugurata la nuova sede locale della Bcc In tempi di difficoltà economica e preoccupazione anche per quanto riguarda la stabilità dei Risparmi, avere una filiale bancaria L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 30 luglio 2022) Non è un periodo facile e anche le filiali delle banche tendono a chiudere e centralizzarsi. A Corbetta, nei giorni scorsi, è però avvenuto qualcosa di diverso: è stata inaugurata lasede localeBcc In tempi di difficoltà economica e preoccupazione anche per quanto riguarda la stabilità dei, avere unaria L'articolo NewNotizie.it.

CarloOlb : @aubreymcfato @DomaniGiornale si sono interessato ma io sono 1 lo dica a tutti con un bell'articolo e dovrebbero fa… - 4Volte0 : @mittdolcino Penisola italica = colonia hub Mediterraneo dove si compiono esperimenti sociali + sostituzione etnica… - yremly : RT @4Volte0: @hidekitojo1234 Le sanzioni sono solo un prestesto (come la farsa pandemica) per la demolizione 'controllata' della nostra eco… - letMoncadacook : @russ_mario1 @ildumba @DonKalulu20 Poi dopo pagherai altri 10€ penso per vederlo su 2 dispositivi, mi sembra la cos… - aniello7779 : @ProfPollini L'analisi non l'ho fatta io ma organismi competenti e accredidati Lo stato ha regalato 34 mld per movi… -

Risparmi più al sicuro: nuova attesa apertura della filiale di un'importante banca ...Bcc In tempi di difficoltà economica e preoccupazione anche per quanto riguarda la stabilità dei risparmi, avere una filiale bancaria a poca distanza da casa può rappresentare quel supporto in più ... Frozen Yogurt e Gelato, come accontentare i propri clienti ...e la fine delle restrizioni stanno già alzando le stime sul consumo di uno degli alimenti più amati. I risparmi maggiori si hanno nel caso in cui si scelga la formula di comodato d'uso gratuito. A ... Motori News ...Bcc In tempi di difficoltà economica e preoccupazione anche per quanto riguarda la stabilità dei, avere una filiale bancaria a poca distanza da casa può rappresentare quel supporto in......e la fine delle restrizioni stanno già alzando le stime sul consumo di uno degli alimentiamati. Imaggiori si hanno nel caso in cui si scelga la formula di comodato d'uso gratuito. A ... Google Maps, l'incredibile funzione che ti cambia la vita: risparmi più di 100 € al mese