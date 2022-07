Riparare il mondo. Colloquio con Maylis de Kerangal, che crede nei figli e nel caos di casa sua (Di sabato 30 luglio 2022) "Non mi piace dire delle cose ovvie - precisa la scrittrice francese Maylis de Kerangal - ma non posso non notare anche io che stiamo vivendo un periodo difficile tra la pandemia, la guerra e le loro conseguenze. Una via d’uscita c’è ed è un’utopia in cui bisogna credere: cambiare le nostre vite nonostante tutta la fragilità e l’intensità che caratterizza noi esseri umani. La nostra è una società che anela al cambiamento nonostante tutto, che vuole ribellarsi alle brutture e che reagisce cercando di trovare ancora qualcosa di umano con una grande connessione con la natura. I migliori in tal senso? Sono e saranno i nostri figli e chi verrà dopo di loro”. “I ragazzi di oggi sono degli esploratori attenti, in grado di vedere e fare cose impensabili per noi che apparteniamo a generazioni differenti e che li guardiamo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 30 luglio 2022) "Non mi piace dire delle cose ovvie - precisa la scrittrice francesede- ma non posso non notare anche io che stiamo vivendo un periodo difficile tra la pandemia, la guerra e le loro conseguenze. Una via d’uscita c’è ed è un’utopia in cui bisognare: cambiare le nostre vite nonostante tutta la fragilità e l’intensità che caratterizza noi esseri umani. La nostra è una società che anela al cambiamento nonostante tutto, che vuole ribellarsi alle brutture e che reagisce cercando di trovare ancora qualcosa di umano con una grande connessione con la natura. I migliori in tal senso? Sono e saranno i nostrie chi verrà dopo di loro”. “I ragazzi di oggi sono degli esploratori attenti, in grado di vedere e fare cose impensabili per noi che apparteniamo a generazioni differenti e che li guardiamo ...

FernanaBot : @PdorKmerson @Gabriel_AMDG No, che i cattolici fanno le processioni per riparare ai mali del mondo solo perché non… - filippog : Noi siamo quelli del Rinascimento. Siamo quelli di Lamborghini con la sua incredibile storia che mandava un meccani… - atsky2022 : @Sporty77001129 @ErnestoBattagli @ComVentotene @zaiapresidente Idioti su quello non c'è dubbio ma tutto il mondo ha… - rep_torino : Trasferta in tutto il mondo come docenti: cardiologi e cardiochirurghi delle Molinette vanno a Tokyo per insegnare… - GualtieroSanta1 : RT @Radio1Rai: #Canada La missione riparatrice di #PapaFrancesco verso le comunità native, vittime della colonizzazione culturale. Un'oppor… -