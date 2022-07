Rinnovo Meret | il friulano aspetta prima il nome del nuovo portiere

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Alex Meret attende prima di firmare il rinnovo, vuole conoscere il nuovo portiere - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Alex Meret attende prima di firmare il rinnovo, vuole conoscere il nuovo portiere - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Alex Meret attende prima di firmare il rinnovo, vuole conoscere il nuovo portiere - napolimagazine : SKY - Alex Meret attende prima di firmare il rinnovo, vuole conoscere il nuovo portiere - apetrazzuolo : SKY - Alex Meret attende prima di firmare il rinnovo, vuole conoscere il nuovo portiere -

Il club di De Laurentiis è vicinissimo a Kepa del Chelsea e questo potrebbe spalancare le porte all' addio di(il cuifino al 2027 resta in standby).- Napoli, braccio di ferro ...... passi avanti ma attenzione alla Juventus L'arrivo di Kepa Arrizabalaga dovrebbe completare l'organico a disposizione di mister Spalletti che dovrebbe contare su Alex, prossimo aldel ...L'ex Spal vuole infatti capire prima chi sarà il nuovo portiere in arrivo e poi farà sue valutazioni finali. Oltre a Kepa Arrizabalaga, c'è da definire anche il futuro di Alex Meret. L'accordo per il ...Ballottaggio Navas Kepa - Spalletti avrebbe richiesto un portiere più esperto, i due nomi sono Keylor Navas e Kepa Arrizabalaga.