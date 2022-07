“Richiamata da Maria De Filippi” UeD | c’è il grande ritorno | è pronta a rubare la scena in studio

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 30 luglio 2022) Adesso ci sono davvero pochi dubbi:Deha scelto un nuovo volto del Trono Over di Uomini e Donne e si tratta di unclamoroso. Ebbene sì, la protagonista in questione l’abbiamo già ammirata nel dating show di Canale 5 ed erano davvero in tanti a sperare in questa decisione, essendo stata molto amata dal pubblico. La notizia era nell’aria da diverse settimane, ma ora c’è stata un’ulteriore conferma che sembra aver definitivamente chiuso il discorso. Manca solo l’annuncio ufficiale. Una scelta sicuramente rilevante quella diDe, che porterà a Uomini e Donne sul Trono Over di Uomini e Donne una persona che ha voglia di rivalsa, dopo aver subito una cocente delusione. Intanto, Amedeo Venza ha scritto sui social, parlando del probabile nuovo tronista di Uomini e Donne: ...