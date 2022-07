Ricette TV Estate: Le frittelle di zucchine | Facilissime e con un occhio alla “prova costume” (Di sabato 30 luglio 2022) Una ricetta semplice, gustosa e salvacena. E di grande aiuto se si è in procinto di partire e si vuole rientrare nel costume dell’anno scorso… Frittatine zucchine e ricotta (web source)D’Estate si sa, meno si cucina meglio è. Niente fornelli accesi per aumentare una temperatura che si fa fatica a sopportare, niente vapori e/o odori molesti in giro per casa. È tutto un trionfo di cibi freschi, insalate declinate in ogni modo possibile e per i più pigri l’inossidabile prosciutto e melone o pomodori e mozzarella. Andare avanti così per tre mesi può però atrofizzare il nostro senso del gusto (qualora non lo avesse fatto già il Covid…), forse sarà il caso di variare di tanto in tanto ricorrendo a Ricette semplici ma gustose oltre che di semplice realizzazione, perché nessuno ha voglia di diventare Antonino Cannavacciuolo ... Leggi su newstv (Di sabato 30 luglio 2022) Una ricetta semplice, gustosa e salvacena. E di grande aiuto se si è in procinto di partire e si vuole rientrare neldell’anno scorso… Frittatinee ricotta (web source)D’si sa, meno si cucina meglio è. Niente fornelli accesi per aumentare una temperatura che si fa fatica a sopportare, niente vapori e/o odori molesti in giro per casa. È tutto un trionfo di cibi freschi, insalate declinate in ogni modo possibile e per i più pigri l’inossidabile prosciutto e melone o pomodori e mozzarella. Andare avanti così per tre mesi può però atrofizzare il nostro senso del gusto (qualora non lo avesse fatto già il Covid…), forse sarà il caso di variare di tanto in tanto ricorrendo asemplici ma gustose oltre che di semplice realizzazione, perché nessuno ha voglia di diventare Antonino Cannavacciuolo ...

