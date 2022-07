Resident Evil la serie: Si o No? (Di sabato 30 luglio 2022) Resident Evil è un nuovo tentativo di trasporre l’omonimo titolo videoludico, questa volta sul piccolo schermo, come serie Netflix. Un operazione che è già in partenza portatrice di criticità. I titoli che vengono trasposti dal mondo dei videogioco tradiscono al novantanove percento il prodotto da cui sono tratti, dando vita a risultati insoddisfacenti. Si creano sempre alte aspettative, che si sgonfiano in fretta, con poche eccezioni (The Witcher e Arcane). Dalla serie videoludica di Resident Evil è nata in passato una saga cinematografica con Milla Jovovich composta da sei film. Inutile dire che non hanno rispettato lo spirito originario. Questa nuovo tentativo ci riesce? La risposta è un secco no! Tuttavia è giusto demolirla totalmente etichettandola come spazzatura? forse no. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 30 luglio 2022)è un nuovo tentativo di trasporre l’omonimo titolo videoludico, questa volta sul piccolo schermo, comeNetflix. Un operazione che è già in partenza portatrice di criticità. I titoli che vengono trasposti dal mondo dei videogioco tradiscono al novantanove percento il prodotto da cui sono tratti, dando vita a risultati insoddisfacenti. Si creano sempre alte aspettative, che si sgonfiano in fretta, con poche eccezioni (The Witcher e Arcane). Dallavideoludica diè nata in passato una saga cinematografica con Milla Jovovich composta da sei film. Inutile dire che non hanno rispettato lo spirito originario. Questa nuovo tentativo ci riesce? La risposta è un secco no! Tuttavia è giusto demolirla totalmente etichettandola come spazzatura? forse no. ...

GiocareOra : Le perdite di Dead by Daylight rivelano che Wesker, Ada e Rebecca arriveranno in Resident Evil: Project W… - ParliamoDiNews : Resident Evil Village si prepara ad accogliere un aggiornamento importante - SpazioGames #SpazioGamesOriginals… - ParliamoDiNews : La serie Netflix di Resident Evil è orrenda, ma ha le pubblicità migliori di sempre #SpazioGamesOriginals #Offerte… - SerpentBed : RT @nerodsi: Albert Wesker in Resident Evil Code Veronica (2000) #ResidentEvil #REBHFun #REBH26th #RE #AlbertWesker #ResidentEvilCodeVeron… - Gretabevecaffe : Cambiando argomento: ho visto la serie tv su Resident Evil. Non è fatta male, anzi. Però non ricordavo vermoni e dinosauri ?? -