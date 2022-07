Renzi al lavoro sulle liste: “Venderemo cara la pelle” (Di sabato 30 luglio 2022) ROMA – Matteo Renzi è al lavoro sulle liste di Italia Viva per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. “Venderemo cara la pelle, centimetro su centimetro. Ci basta il 3% e, se Letta perderà le elezioni, il giorno dopo la sinistra dovrà aprire una riflessione”: queste, apprende l’Adnkronos, le parole rivolte ai suoi. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Conte elogia i nostri militari in Iraq Cdm straordinario sul Coronavirus Renzi commenta il voto in Toscana Per Di Maio è stato “indecoroso bruciare la Belloni” Renzi attacca Letta e Salvini: “Grande gioco delle parti” Gli obiettivi di Renzi: “Draghi a Palazzo ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 30 luglio 2022) ROMA – Matteoè aldi Italia Viva per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. “la, centimetro su centimetro. Ci basta il 3% e, se Letta perderà le elezioni, il giorno dopo la sinistra dovrà aprire una riflessione”: queste, apprende l’Adnkronos, le parole rivolte ai suoi. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Conte elogia i nostri militari in Iraq Cdm straordinario sul Coronaviruscommenta il voto in Toscana Per Di Maio è stato “indecoroso bruciare la Belloni”attacca Letta e Salvini: “Grande gioco delle parti” Gli obiettivi di: “Draghi a Palazzo ...

