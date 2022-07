Renato Sanches, il Milan ci crede ancora: offerta sul tavolo del Lille (Di sabato 30 luglio 2022) per il centrocampista portoghese Dopo aver chiuso De Ketelaere, il Milan ora si concentrerà sul fronte Renato Sanches. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club di Via Aldo Rossi non ha ritirato la sua offerta al Lille per il centrocampista portoghese. Il giocatore, partito in ritiro con la sua attuale squadra, è un separato in casa al Lille. Il club francese ha necessità di venderlo in questa finestra di mercato ed il PSG, sempre interessato, non sembra aver fatto ancora passi concreti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) per il centrocampista portoghese Dopo aver chiuso De Ketelaere, ilora si concentrerà sul fronte. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club di Via Aldo Rossi non ha ritirato la suaalper il centrocampista portoghese. Il giocatore, partito in ritiro con la sua attuale squadra, è un separato in casa al. Il club francese ha necessità di venderlo in questa finestra di mercato ed il PSG, sempre interessato, non sembra aver fattopassi concreti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

