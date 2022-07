Real Madrid-Juventus | attesi oltre 90mila tifosi al Rose Bowl Stadium di Pasadena

(Di sabato 30 luglio 2022) Sonogli spettatori previsti sugli spalti deldi, che ospiterà il big match. Nell’impianto che ha ospitato la finale della Coppa del Mondo 1994 tra Italia e Brasile, notevole risposta da parte del pubblico statunitense, accorso in massa ad assistere al match. L’incontro è in programma alle ore 04:30 nella notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio. SportFace.

juventusfc : Di corsa verso il Real Madrid ?? Mattinata di allenamento a Los Angeles ???? #JuveOnTheRoad - DAZN_IT : 'Se fossi tornato a Milano non sarei più andato ad allenare il Real Madrid...' Mou con il cuore in mano sulle ulti… - AquilaBasketTN : ??UFFICIALE MATTEO SPAGNOLO!?? ??La Dolomiti Energia si assicura il talentuoso play classe 2003 ??Selezionato da Min… - sportface2016 : #RealMadridJuventus: attesi oltre 90mila tifosi al Rose Bowl Stadium di #Pasadena - Avenger68445884 : RT @dayfootball1981: #SuperLeague #CeferinOut Stasera Real Madrid - Juventus sará sold-out. Sapete cosa vuol dire? Che la SuperLeague ha ra… -

Commenta per primo Secondo il Los Angeles Times , saranno più di 90.000 sugli spalti del Rose Bowl ad assistere a- Juventus. L'amichevole è in programma nella notte tra sabato e domenica.Scalda i motori la squadra di Vincenzo Italiano , sul nome dei volti nuovi del mercato estivo: Luka Jovic e Dodo arrivati dale Shaktar Donetsk. Sfida in Turchia che preparerà la squadra ...Sono oltre 90mila gli spettatori previsti sugli spalti del Rose Bowl Stadium di Pasadena, che ospiterà il big match Real Madrid-Juventus.La cosa più importante è non ci siano infortuni. Sono molto felice di veder giocare i miei compagni contro il Real Madrid, che è una grande squadra, con giocatori fantastici. È il modo migliore per ...