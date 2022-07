Real Madrid: Jovic lascia un messaggio ad Ancelotti da Firenze (Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-27 18:07:46 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: lla vita è cambiata Giovic da quando sono atterrato Firenze. In poche settimane di preseason l’attaccante ha già segnato più gol di quanti ne abbia fatti con la maglia bianca nelle due stagioni e mezzo in cui è stato al club (5 rispetto ai 3 che ha fatto a Madrid). Ora, in un’intervista a DAZN, il serbo ha ceduto, che se non stava facendo una grande prestazione nel Real Madridè stato a causa dei metodi di Carlo Ancelotti. “Avevo bisogno di un allenatore così, che mi spingesse a lavorare così tanto. Spero di fare grandi cose con Vincenzo Italiano“, sparare Giovic all’entrata. Un messaggio abbastanza diretto su come il giocatore ha vissuto gli ... Leggi su justcalcio (Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-27 18:07:46 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: lla vita è cambiata Giovic da quando sono atterrato. In poche settimane di preseason l’attaccante ha già segnato più gol di quanti ne abbia fatti con la maglia bianca nelle due stagioni e mezzo in cui è stato al club (5 rispetto ai 3 che ha fatto a). Ora, in un’intervista a DAZN, il serbo ha ceduto, che se non stava facendo una grande prestazione nelè stato a causa dei metodi di Carlo. “Avevo bisogno di un allenatore così, che mi spingesse a lavorare così tanto. Spero di fare grandi cose con Vincenzo Italiano“, sparare Giovic all’entrata. Unabbastanza diretto su come il giocatore ha vissuto gli ...

juventusfc : Di corsa verso il Real Madrid ?? Mattinata di allenamento a Los Angeles ???? #JuveOnTheRoad - AquilaBasketTN : ??UFFICIALE MATTEO SPAGNOLO!?? ??La Dolomiti Energia si assicura il talentuoso play classe 2003 ??Selezionato da Min… - DAZN_IT : 'Se fossi tornato a Milano non sarei più andato ad allenare il Real Madrid...' Mou con il cuore in mano sulle ulti… - D_awaraa : RT @GreatUCLmoments: Lionel Messi vs Real Madrid - Jelani93 : RT @GreatUCLmoments: Lionel Messi vs Real Madrid -