Ravezzani | “Lukaku | Pogba e De Ketelaere si abbassano lo stipendio Voi ci credete?”

zazoomblog : Ravezzani al veleno: “Lukaku Pogba e De Ketelaere si abbassano lo stipendio. Voi ci credete?” - #Ravezzani #veleno:… - Pall_Gonfiato : #Ravezzani al veleno: “#Lukaku, #Pogba e #DeKetelaere si abbassano lo stipendio. Voi ci credete?” - roccosulla : Ravezzani: «Lukaku, metà stipendio per tornare. Ci credete davvero?» - infoitsport : Ravezzani: «Lukaku, metà stipendio per tornare. Ci credete davvero?» - internewsit : Ravezzani: «Lukaku, metà stipendio per tornare. Ci credete davvero?» - -

Tutto Juve

Se per molti l'Inter è stata beffata non è di questo avviso Fabio. Il giornalista di ... Considerandoin prestito' e ancora: 'Non sono d'accordo in questa situazione specifica, Dybala ...Caropunti il dito verso chi non vuole dire verità evidenti solo per omertà e interssi!!!!!!!! L'eredità di Conte era molto 'corposa' nonostante le defezioni di, Hakimi ed Eriksen. ... Ravezzani: "Lukaku, Pogba e De Ketelaere si abbassano lo stipendio pur di trasferirsi, voi ci credete" Un nuovo durissimo attacco da parte del direttore che ha messo nel mirino gli ultimi colpi di Inter, Milan e Juventus: ecco le sue parole.NOTIZIE DUBBIE – Fabio Ravezzani non crede all’amore dei giocatori per le società che li hanno (ri)ingaggiati. Tra questi, soprattutto, i tre acquisti principali delle tre big della Serie A. Fabio Rav ...