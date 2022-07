palermo24h : Dal 23 al 26 agosto alla Biblioteca comunale Bellini di Catania quattro pomeriggi di cultura e di confronto con la… - spiderdanpo : Lo scrivo anche su Twitter perché sono molto fiero delle cose che sto facendo nelle ultime settimane. Dopo essere s… - palermo24h : Modica, “Scenari”: la rassegna letteraria chiude con Manuela Lussone e Giulio Guidorizzi - gazzettanapoli : La rassegna letteraria “Ischia libri d’A…mare”, organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in col… - gazzettanapoli : La rassegna letteraria “Ischia libri d’A…mare”, organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in col… -

Sulmona. Dopo il successo dell'edizione di Sulmona, lo scorso giugno, la"Leggo per legittima difesa" ideata e diretta dalla giornalista Chiara Buccini e organizzata dall'Aps "I viaggiatori nel tempo", arriva anche in altri paesi della Valle Peligna per ...Continuano gli eventi di respiro culturale che impreziosiscono piazza Rovere: giovedì 4, lunedì 8 e martedì 9 agosto sarà il momento di Parole & Musica alla Rovere, la miniche mette in scena un piccolo salotto di confronto tra autori, musicisti e pubblico. Conduce la giornalista Damiana Biga, che intervisterà Erica Marzo, Dario Benedetto e Gianmarco ... Rassegna letteraria “Leggo per legittima difesa”: sei autori in 3 paesi della Valle Peligna Insieme all'autore il pubblico presente avrà modo di attraversare le pagine del suo «Sotto il segno del cunto» ...Sulmona. Dopo il successo dell’edizione di Sulmona, lo scorso giugno, la Rassegna letteraria “Leggo per legittima difesa” ideata e diretta dalla giornalista Chiara Buccini e organizzata dall’Aps “I vi ...