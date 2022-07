Raspadori sempre più vicino al Napoli: Spalletti ha già pronto un piano tattico per lui (Di sabato 30 luglio 2022) Il Napoli ha oramai deciso di puntare con decisione su Giacomo Raspadori: è lui il nome giusto per rinforzare l’attacco azzurro. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa, a partire sull‘accordo trovato con il giocatore sulla base di un quinquennale da 2.5 milioni più bonus ( il triplo rispetto a quanto percepito al Sassuolo). Resta invece da trovare l’accordo col Sassuolo, il quale non vuole rinunciare a lui. L’ad dei neroverdi Carnevali ha infatti dichiarato la mancata intenzione di cedere altri giocatori da parte del suo club. Il giocatore però ha già fatto capire alla società la sua intenzione di partire e di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024. Foto: Getty Images- Luciano Spalletti Raspadori rappresenta però più di un’idea per il Napoli: è ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 30 luglio 2022) Ilha oramai deciso di puntare con decisione su Giacomo: è lui il nome giusto per rinforzare l’attacco azzurro. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa, a partire sull‘accordo trovato con il giocatore sulla base di un quinquennale da 2.5 milioni più bonus ( il triplo rispetto a quanto percepito al Sassuolo). Resta invece da trovare l’accordo col Sassuolo, il quale non vuole rinunciare a lui. L’ad dei neroverdi Carnevali ha infatti dichiarato la mancata intenzione di cedere altri giocatori da parte del suo club. Il giocatore però ha già fatto capire alla società la sua intenzione di partire e di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024. Foto: Getty Images- Lucianorappresenta però più di un’idea per il: è ...

ilgiovanemassi : @ivan__serio Non sono tifoso del Napoli e non mi interessa Raspadori, certo questa versione sarebbe particolare, ol… - giovanniterr : @1926_cri Ounas è un esubero da 3 anni. Viene spesso mandato in prestito. In realtà le uscite sarebbero 2 con la d… - Freddo1972 : @1926_cri Dipende come si giocherà i centrocampisti al momento sono 7, Zieli, Elmas, Anguissa, Gaetano, Lobotka, De… - infoitsport : Raspadori e Berardi sempre più sulla soglia - armand7beauties : @ema19261 @davide_luise Io non so quanto sia possibile l'arrivo di Szoboslai ma se dovesse accadere e dovesse arriv… -