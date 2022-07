Raspadori-Napoli, l’attaccante ha detto sì: Cifre e dettagli. Spalletti rilancia il 4-2-3-1 (Di sabato 30 luglio 2022) Il Napoli ha il si di Giacomo Raspadori, l’attaccante del Sassuolo è l’obiettivo principale del club di De Laurentiis. Raspadori – Napoli. Giacomo Raspadori è l’obiettivo numero uno per il Napoli. De Laurentiis ha chiamato l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, chiedendogli la disponibilità a cedere il suo gioiello. Uno degli esponenti della meglio gioventù del calcio italiano e della Nazionale; un attaccante di 22 anni pieno di talento che può recitare da centravanti, da seconda punta e all’occorrenza anche da esterno. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Il cartellino di Giacomo Raspadori vale 30 milioni. Un valore condizionato anche dalla sua situazione contrattuale: il contratto con il Sassuolo da 700.000 euro a stagione ... Leggi su napolipiu (Di sabato 30 luglio 2022) Ilha il si di Giacomodel Sassuolo è l’obiettivo principale del club di De Laurentiis.. Giacomoè l’obiettivo numero uno per il. De Laurentiis ha chiamato l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, chiedendogli la disponibilità a cedere il suo gioiello. Uno degli esponenti della meglio gioventù del calcio italiano e della Nazionale; un attaccante di 22 anni pieno di talento che può recitare da centravanti, da seconda punta e all’occorrenza anche da esterno. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Il cartellino di Giacomovale 30 milioni. Un valore condizionato anche dalla sua situazione contrattuale: il contratto con il Sassuolo da 700.000 euro a stagione ...

