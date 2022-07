sportli26181512 : Raspadori dice sì al Napoli, ecco la richiesta del Sassuolo: Raspadori dice sì al Napoli, che gli offre un contratt… - gazzettaGranata : Prime pagine 30 luglio: Raspadori dice sì al Napoli, Mourinho vuole Belotti alla Roma, Pjanic o Paredes per la Juve… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #RassegnaStampa, #PrimePagine 30 luglio: #Raspadori dice sì al #Napoli, #Mourinho vuole #Belotti alla #Roma, #Pjanic o #Pared… - DilectisG : RT @cmdotcom: #RassegnaStampa, #PrimePagine 30 luglio: #Raspadori dice sì al #Napoli, #Mourinho vuole #Belotti alla #Roma, #Pjanic o #Pared… - cmdotcom : #RassegnaStampa, #PrimePagine 30 luglio: #Raspadori dice sì al #Napoli, #Mourinho vuole #Belotti alla #Roma,… -

Commenta per primosì al Napoli , che gli offre un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Il Sassuolo non chiude la porta alla sua cessione e fissa il prezzo dell'attaccante ...sì al Napoli , che gli offre un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione: il Sassuolo non chiude la porta alla sua cessione e chiede 30 milioni a De Laurentiis. ...Beppe Savoldi ha voluto dire la sua sul possibile approdo al Napoli di Giacomo Raspadori, sogno di mercato della dirigenza azzurra ...Il Nalpoli ha trovato l'accordo con Raspadori e potrebbe chiudere la trattativa di calciomercato non appena troverà l'intesa con il Sassuolo ...