Ragazzino muore nel parco acquatico | si era lanciato da uno scivolo Aperta un' inchiesta

Undi 12 anni di Pompei è morto, questa mattina intorno alle 11, in un parco acquatico con gli scivoli a Battipaglia, nel Salernitano. Le cause del decesso non sono ancora chiare e si attende l'...Sono purtroppo risultati vani i soccorsi prestati al, per il quale non c'è stato nulla da fare. Morto ragazzo all'Aquafarm di Battipaglia, la polizia dovrà ricostruire la dinamica Il ...Tragedia nel Salernitano. Un ragazzino di 12 anni è morto in un parco acquatico di Battipaglia. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Secondo quanto si apprende, il ...Arrivato in acqua dopo una scivolata, si è sentito male. Non c’è stato nulla da fare per salvare un ragazzino di 12 anni di Pompei, morto, questa mattina intorno alle 11, in un parco acquatico con gli ...