Racket nel mercatino di Pianura | 10 euro al giorno a bancarella

gbric72 : @Atrebor78 @Pidgeon70 @BenissimoVa Hai agganci nel racket degli snack salati? - castaldogiusep1 : RT @_Carabinieri_: Operazione antiracket dei #Carabinieri della Compagnia di Saronno (VA): eseguite misure cautelari nei confronti di 11 pe… - Paoloboi69 : RT @_Carabinieri_: Operazione antiracket dei #Carabinieri della Compagnia di Saronno (VA): eseguite misure cautelari nei confronti di 11 pe… - anccarsoliaq1 : RT @_Carabinieri_: Operazione antiracket dei #Carabinieri della Compagnia di Saronno (VA): eseguite misure cautelari nei confronti di 11 pe… - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: Operazione antiracket dei #Carabinieri della Compagnia di Saronno (VA): eseguite misure cautelari nei confronti di 11 pe… -

... oltre alle finestre delle abitazioni che si trovanopalazzo sovrastante il negozio. Molti gli ... compresa l'ombra del. Resta da accertare chi abbia confezionato l'ordigno rudimentale, chi ...Arrestati in flagranza dai carabinieri mentre chiedevano il pizzomercato rionale di Pianura. A finire in manette due trentanovenni, Angelo Giovenco di Pianura e Ciro D'Amico , residentevicino quartiere di Fuorigrotta, entrambi già noti alle forze dell'ordine e sospettati di essere vicini agli ambienti criminali della cosca Carillo - Perfetto. Un blitz, quello eseguito dai ...Arrestati in flagranza dai carabinieri mentre chiedevano il pizzo nel mercato rionale di Pianura. A finire in manette due trentanovenni, Angelo Giovenco di Pianura e Ciro D’Amico, residente ...Operazione dei carabinieri tra le bancarelle del mercatino di Pianura: arrestati due estorsori, imponevano una tassa di 10 euro al giorno agli ambulanti ...