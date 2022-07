“Quanto ha speso per l’investigatore”. Ilary Blasi, il dubbio che Totti la tradisse e la cifra per spiare il marito (Di sabato 30 luglio 2022) Continuano a spuntare nuovi retroscena sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ultima ricostruzione avanzata dal settimanale Chi racconta che la conduttrice avrebbe scoperto il tradimento dell’ex marito dopo averlo fatto seguire da un investigatore privato. Ad allarmarla, pare, il racconto ingenuo della figlia Isabel, che avrebbe confidato alla madre di avere conosciuto due nuovi amici di giochi. Secondo la rivista di Alfonso Signorini, i figli di Noemi Bocchi. Si tratta di una indiscrezione che potrebbe ribaltare il racconto, nel senso che Totti passerebbe dalla dalla parte dei “colpevoli”. Tuttavia questa narrazione avrebbe profondamente disturbato l’ex Capitano della Roma, al punto che sarebbe pronto a parlare pubblicamente per raccontare la sua versione dei fatti. “Se guardo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Continuano a spuntare nuovi retroscena sulla separazione tra Francesco. L’ultima ricostruzione avanzata dal settimanale Chi racconta che la conduttrice avrebbe scoperto il tradimento dell’exdopo averlo fatto seguire da un investigatore privato. Ad allarmarla, pare, il racconto ingenuo della figlia Isabel, che avrebbe confidato alla madre di avere conosciuto due nuovi amici di giochi. Secondo la rivista di Alfonso Signorini, i figli di Noemi Bocchi. Si tratta di una indiscrezione che potrebbe ribaltare il racconto, nel senso chepasserebbe dalla dalla parte dei “colpevoli”. Tuttavia questa narrazione avrebbe profondamente disturbato l’ex Capitano della Roma, al punto che sarebbe pronto a parlare pubblicamente per raccontare la sua versione dei fatti. “Se guardo ...

_friluftsliv : -I soldi del viaggio e dell'hotel in quanto era il mio regalo per il suo diciottesimo, ho speso soldi per dormire i… - Hernandesimo : RT @ilrossonero94: @tomasonidiego @loca_acm Non paghi 35 milioni un “potenziale” buon giocatore! Lo volete capire o no? 35 milioni è quanto… - myrosycandy : @DadX54348122 È più del doppio di quanto avresti speso mediamente qui (Sicilia) - stre7_1899 : @FabRubronegro quanto abbiamo speso dio p...se becco quelli che dicevano 'croazia vacanza low cost' li prendo a schiaffi ?? - loca_acm : RT @ilrossonero94: @tomasonidiego @loca_acm Non paghi 35 milioni un “potenziale” buon giocatore! Lo volete capire o no? 35 milioni è quanto… -

I genitori italiani sono favorevoli alle attività educative online Uno sguardo al mondo Per quanto riguarda l'atteggiamento dei genitori nei confronti della quantità ... Un dato che mostra una netta differenza rispetto al tempo speso in attività educative, che ... Il nuovo ministro dell'istruzione Che abbia vissuto la scuola e che ne conosca le intricate selve ... al quale si starebbero aprendo alcuni approdi, sulla base di quanto ci è dato sapere. Più che alla ... pur non essendo docente, si è speso, dando indicazioni e suggerimenti, come Andrea Gavosto, il ... Il Manifesto Uno sguardo al mondo Perriguarda l'atteggiamento dei genitori nei confronti della quantità ... Un dato che mostra una netta differenza rispetto al tempoin attività educative, che ...... al quale si starebbero aprendo alcuni approdi, sulla base dici è dato sapere. Più che alla ... pur non essendo docente, si è, dando indicazioni e suggerimenti, come Andrea Gavosto, il ... Clima: quanto ci costa vivere male | il manifesto