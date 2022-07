Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la finale a Umago? E vincendo il torneo contro Alcaraz… Montepremi e cifre (Di sabato 30 luglio 2022) Jannik Sinner ha travolto Franco Agamenone in due set e si è qualificato per la finale del torneo ATP 250 di Umago. L’altoatesino si è imposto agevolmente nel derby e si è così guadagnato il diritto di fronteggiare Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo sulla terra rossa croata: nuovo atto dell’avvincente confronto tra le giovani stelle del tennis internazionale dopo il pirotecnico ottavo di finale andato in scena a Wimbledon e vinto dal nostro portacolori. Sì preannuncia una partita estremamente combattuta e spettacolare, dove l’azzurro potrebbe partire con i favori del pronostico contro il numero 5 al mondo, che oggi ha dovuto sudare per avere la meglio su Giulio Zeppieri in tre set. Si tratta di un risultato importante dal punto di vista agonistico e ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022)ha travolto Franco Agamenone in due set e si è qualificato per ladelATP 250 di. L’altoatesino si è imposto agevolmente nel derby e si è cosìil diritto di fronteggiare Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo sulla terra rossa croata: nuovo atto dell’avvincente confronto tra le giovani stelle del tennis internazionale dopo il pirotecnico ottavo diandato in scena a Wimbledon e vinto dal nostro portacolori. Sì preannuncia una partita estremamente combattuta e spettacolare, dove l’azzurro potrebbe partire con i favori del pronosticoil numero 5 al mondo, che oggi ha dovuto sudare per avere la meglio su Giulio Zeppieri in tre set. Si tratta di un risultato importante dal punto di vista agonistico e ...

