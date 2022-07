Qualche consiglio alla destra “putiniana” (Di sabato 30 luglio 2022) di Paolo Becchi Basta sfogliare i giornali per essere nauseati. La cosa probabilmente riguarda anche le televisioni, ma guardo solo quelle estere. Il tentativo in atto è evidente e non va purtroppo sottovalutato.Berlusconi le difficoltà che ebbe le ebbe anche a causa della sua sincera amicizia con Putin. Una tale relazione con Salvini non c’è mai stata ma per i giornali pare che ci vada a letto tutte le sere. Essere oggi definito filoputiano a guerra in corso è un argomento che la propaganda può usare con facilità in particolare contro la Lega in vista delle imminenti elezioni. E non smetterà di farlo in questi due mesi. Che fare? Replicare alle falsità dei giornali? Inutile. Meglio adottare un più alto profilo. E fare geopolitica. Puntare nel programma elettorale su una Italia sovrana in un spazio europeo autonomo e indipendente che sappia farsi valere nel nuovo contesto globale ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 30 luglio 2022) di Paolo Becchi Basta sfogliare i giornali per essere nauseati. La cosa probabilmente riguarda anche le televisioni, ma guardo solo quelle estere. Il tentativo in atto è evidente e non va purtroppo sottovalutato.Berlusconi le difficoltà che ebbe le ebbe anche a causa della sua sincera amicizia con Putin. Una tale relazione con Salvini non c’è mai stata ma per i giornali pare che ci vada a letto tutte le sere. Essere oggi definito filoputiano a guerra in corso è un argomento che la propaganda può usare con facilità in particolare contro la Lega in vista delle imminenti elezioni. E non smetterà di farlo in questi due mesi. Che fare? Replicare alle falsità dei giornali? Inutile. Meglio adottare un più alto profilo. E fare geopolitica. Puntare nel programma elettorale su una Italia sovrana in un spazio europeo autonomo e indipendente che sappia farsi valere nel nuovo contesto globale ...

