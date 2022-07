Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 30 luglio 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con bollettino di criticità valido per oggi. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; Temperature: valori massimi da elevati a localmente molto elevati sulle zone interne e pianeggianti; Venti: nessun fenomeno significativo.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene ... Leggi su noinotizie (Di sabato 30 luglio 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con bollettino di criticità valido per oggi. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; Temperature: valori massimi da elevati a localmente molto elevati sulle zone interne e pianeggianti; Venti: nessun fenomeno significativo.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene ...

