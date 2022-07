Promesse da campagna elettorale. Ricordarsi di De Gasperi, please (Di sabato 30 luglio 2022) Al direttore - “Dice che, dopo il voto, taglia le tasse”. “Digli che lo votiamo, dopo le elezioni”. (Altan)Michele Magno “Cercate di promettere un po’ meno di quello che pensate di realizzare se vinceste le elezioni”. (Alcide De Gasperi) Al direttore - Non crede che sarebbe opportuno nominare Mario Draghi senatore a vita per farlo rimanere nel giro della politica per ogni futura evenienza?Giuliano Cazzola Se si esclude la preferenza numero uno, ovvero lasciarlo lì dove si trova oggi ancora a lungo, direi che tra senatore a vita e presidente del Consiglio europeo meglio la seconda opzione che la prima. Ho detto presidente del Consiglio europeo? Ops. Al direttore - Ai dipendenti di Acque Sant’Anna sarà arrivata come una manna dal cielo la mensilità aggiuntiva di stipendio che Alberto Bertone, patron dell’azienda, ha deciso di dare a ciascuno di loro. “Per ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 30 luglio 2022) Al direttore - “Dice che, dopo il voto, taglia le tasse”. “Digli che lo votiamo, dopo le elezioni”. (Altan)Michele Magno “Cercate di promettere un po’ meno di quello che pensate di realizzare se vinceste le elezioni”. (Alcide De) Al direttore - Non crede che sarebbe opportuno nominare Mario Draghi senatore a vita per farlo rimanere nel giro della politica per ogni futura evenienza?Giuliano Cazzola Se si esclude la preferenza numero uno, ovvero lasciarlo lì dove si trova oggi ancora a lungo, direi che tra senatore a vita e presidente del Consiglio europeo meglio la seconda opzione che la prima. Ho detto presidente del Consiglio europeo? Ops. Al direttore - Ai dipendenti di Acque Sant’Anna sarà arrivata come una manna dal cielo la mensilità aggiuntiva di stipendio che Alberto Bertone, patron dell’azienda, ha deciso di dare a ciascuno di loro. “Per ...

