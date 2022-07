Programmi TV di stasera, sabato 30 luglio 2022. Su Italia1 nuove avventure per ‘Superman & Lois’ (Di sabato 30 luglio 2022) Superman & Lois Rai1, ore 21.25: The Voice Senior Talent Show. Ancora Blind Auditions, le audizioni al buio, per Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino, i giudici di “The Voice Senior”, il programma condotto da Antonella Clerici. I quattro, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach saranno costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali – 6 per team – che passeranno al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 30 luglio 2022) Superman; Lois Rai1, ore 21.25: The Voice Senior Talent Show. Ancora Blind Auditions, le audizioni al buio, per Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino, i giudici di “The Voice Senior”, il programma condotto da Antonella Clerici. I quattro, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach saranno costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali – 6 per team – che passeranno al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far ...

AnnaMancini81 : Stasera in tv sabato 30 luglio 2022, I programmi in onda - ParliamoDiNews : Guida tv Sabato 30 luglio 2022 i programmi di stasera i film in tv #CATALOGHI #guidatv #guidatvmediaset #guidatvrai… - ShuShuHC : “Programmi per stasera?” - CasilinaNews : Programmi, film stasera: #guidaTV 29 luglio 2022 - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 27 Luglio 2022 -