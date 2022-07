Procida 2022, dal vento alle piante: ora il mondo si fa musica (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiProcida (Na) – Raccogliere i “dati” del mondo per trasformarli in opere d’arte. Restituendo la complessità dell’ambiente attraverso una stratificata gamma di linguaggi e sensi. Dagli elementi vegetali al vento, dalle rotte delle barche che entrano in relazione con l’isola a ogni piccola sfumatura ambientale: Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 abbraccia la “data sonification”, avvicinando al grande pubblico la pratica di rappresentare i dati attraverso il suono. Parte domenica 31 agosto “Il Suono del Tempo”, un progetto curato da Leandro Pisano e Agostino Riitano e sviluppato in collaborazione con Liminaria in due sessioni tematiche. Nel primo appuntamento si indagano le forze invisibili che operano nell’impatto e nella trasformazione degli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Raccogliere i “dati” delper trasformarli in opere d’arte. Restituendo la complessità dell’ambiente attraverso una stratificata gamma di linguaggi e sensi. Dagli elementi vegetali al, drotte delle barche che entrano in relazione con l’isola a ogni piccola sfumatura ambientale:Capitale Italiana della Culturaabbraccia la “data sonification”, avvicinando al grande pubblico la pratica di rappresentare i dati attraverso il suono. Parte domenica 31 agosto “Il Suono del Tempo”, un progetto curato da Leandro Pisano e Agostino Riitano e sviluppato in collaborazione con Liminaria in due sessioni tematiche. Nel primo appuntamento si indagano le forze invisibili che operano nell’impatto e nella trasformazione degli ...

