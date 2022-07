Primo concerto di Mrs JLo Affleck. Da Capri ma 'firmato' Firenze - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 30 luglio 2022) La bellissima Jennifer, col suo ritrovato amore Ben, canterà alla Certosa di San Giacomo. L'evento di beneficenza è promosso da Andrea Panconesi di LuisaviaRoma in favore ... Leggi su lanazione (Di sabato 30 luglio 2022) La bellissima Jennifer, col suo ritrovato amore Ben, canterà alla Certosa di San Giacomo. L'evento di beneficenza è promosso da Andrea Panconesi di LuisaviaRoma in favore ...

infoitcultura : Primo concerto di Mrs JLo Affleck Da Capri ma “firmato“ Firenze - twoghostu : RT @peciuzrry: tanti auguri alla mia ludo, la mia stellina stupenda???? super felice di aver condiviso con te il nostro primo concerto di har… - Mike_Bkz : Sta sera sono al concerto del primo rapper in Italia coi rolli veri. @THEREALGUE STO TT APPICCIAT FRAAAATM - pizzasalamino : RT @mammaromaa: primo concerto della mia vita quello di violetta non smetterò mai di flexare questa cosa - marta_bertu : RT @mammaromaa: primo concerto della mia vita quello di violetta non smetterò mai di flexare questa cosa -