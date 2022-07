“Prima di lasciarla da sola…”. Diana Pifferi, sulla madre il pesante sospetto degli inquirenti (Di sabato 30 luglio 2022) Diana Pifferi sepolta con i peluche. Dolore e commozione per l’ultimo saluto alla bambina di 16 mesi morta di stenti in un lettino da campeggio, abbandonata a casa dalla madre che aveva raggiunto il compagno a Leffe, in provincia di Bergamo. Una settimana sola in un appartamento e l’inevitabile decesso. Diversi palloncini bianchi, alcuni a forma di cuore, sono stati attaccati fuori dalla chiesa dei Santi Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese. Quando la piccola bara bianca è entrata nella chiesa è stata accolta da un lungo applauso. Presente in chiesa anche la nonna di Diana, la madre di Alessia Pifferi, che alla vista del feretro della nipote ha gridato: “Ciao Diana”. Alcune mamme hanno accompagnato la bara e poi hanno esposto uno striscione dove ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 luglio 2022)sepolta con i peluche. Dolore e commozione per l’ultimo saluto alla bambina di 16 mesi morta di stenti in un lettino da campeggio, abbandonata a casa dallache aveva raggiunto il compagno a Leffe, in provincia di Bergamo. Una settimana sola in un appartamento e l’inevitabile decesso. Diversi palloncini bianchi, alcuni a forma di cuore, sono stati attaccati fuori dalla chiesa dei Santi Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese. Quando la piccola bara bianca è entrata nella chiesa è stata accolta da un lungo applauso. Presente in chiesa anche la nonna di, ladi Alessia, che alla vista del feretro della nipote ha gridato: “Ciao”. Alcune mamme hanno accompagnato la bara e poi hanno esposto uno striscione dove ...

rep_milano : Morte di Diana Pifferi, accertamenti sul biberon per capire se la madre l'aveva sedata prima di lasciarla sola - loredanagaspare : @doluccia16 Caro Gigino, prima o poi dovrai lasciarla quella poltrona che ti è stata elargita con i voti dei 5 stelle , ricordi? - SempreAlessia : RT @PerpetuumAle: D'estate la città cambia. I romani sembrano quasi lasciarla in prestito ai turisti e a me incuriosisce seguirli, provare… - melloncollie82 : @buubbusettete Esatto ?? Negli anni ho imparato che, se amiamo una persona, la amiamo così com'è; altrimenti, non ha… - depressedaf67 : piccola question ma se io mi scrivo con una persona ma devo essere sempre io la prima a scrivere sennò sparisce conviene lasciarla stare? -