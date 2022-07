Previsioni meteo, weekend di tregua ma con agosto torna il caldo africano (Di sabato 30 luglio 2022) Da martedì temperature fino a 40 gradi soprattutto al centro e al Sud. L'elenco delle città da bollino rosso. Dall'afa insopportabile risparmiate soltanto alcune zone del Nord Leggi su repubblica (Di sabato 30 luglio 2022) Da martedì temperature fino a 40 gradi soprattutto al centro e al Sud. L'elenco delle città da bollino rosso. Dall'afa insopportabile risparmiate soltanto alcune zone del Nord

