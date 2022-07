Precipita per 350 metri sul versante svizzero del Cervino: morto un alpinista (Di sabato 30 luglio 2022) Martedì 26 luglio un alpinista è morto sul versante svizzero del Cervino. L’incidente è avvenuto a quota 4mila metri, all’altezza del bivacco Solvay. L’uomo stava scendendo lungo la cresta dell’Hornli, la via elvetica più trafficata per raggiungere la vetta, quando è Precipitato per circa 350 metri nel vuoto. La polizia del Canton Vallese ha fatto sapere che l’alpinista non era legato al momento della caduta. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni colleghi della vittima che si trovavano sul luogo intorno alle 12:30, ora in cui è avvenuto l’incidente. Dopo un volo di ricerca in elicottero, il corpo è stato localizzato sul versante est della montagna. I soccorritori hanno potuto solo accertare il decesso. Come da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Martedì 26 luglio unsuldel. L’incidente è avvenuto a quota 4mila, all’altezza del bivacco Solvay. L’uomo stava scendendo lungo la cresta dell’Hornli, la via elvetica più trafficata per raggiungere la vetta, quando èto per circa 350nel vuoto. La polizia del Canton Vallese ha fatto sapere che l’non era legato al momento della caduta. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni colleghi della vittima che si trovavano sul luogo intorno alle 12:30, ora in cui è avvenuto l’incidente. Dopo un volo di ricerca in elicottero, il corpo è stato localizzato sulest della montagna. I soccorritori hanno potuto solo accertare il decesso. Come da ...

