Pinkwashing | di cosa si tratta?

(Di sabato 30 luglio 2022) Ilè un termine che sta ad indicare tutte quelle campagne pubblicitarie e strategie di marketing che fingono di dedicarsi a tematiche riguardanti le donne e che, invece, hanno come obiettivo un tornaconto economico o un ritorno d’immagine. Che cos’è il? Ilsi riferisce a una tecnica di marketing tutt’altro che genuina. L’intento è quello di sposare una causa vicina al femminismo per promuovere un prodotto, con lo scopo ultimo di catturare l’interesse dei consumatori. Il primo esempio didi cui vogliamo parlare è la lotta contro il cancro. Molte aziende si professano dedite a questa causa, pronte a devolvere proventi in beneficienza. In realtà di frequente accade che siano proprio le aziende a trarre un guadagno, derivato dall’apparente coinvolgimento nella ...

PornoNoblogs : @orsatti63 Se ho capito bene a cosa ti riferisce non c'è nulla di strano. Sono decenni che la comunità LGBTQ condan… - maeveisilme : @GiorgiaMeloni Ma cosa ne vuoi sapere tu di democrazia, che sei fascio?!?! Dopo il greenwashing, il pinkwashing...o… -

la Repubblica

... e tinteggiare di naturale, anzi naturalissimo verde, qualsiasitocchi. Il termine "... Il Greenwashing è uguale ale al Rainbowashing Queste diverse forme di "washing" hanno in comune ...Come azienda abbiamo concluso interessanti operazioni di M&A nel corso del 2021,che ha ... Per quanto, in apparenza, questo aspetto possa suonare come un semplice, si rivela un ... La prima volta al voto dei diciottenni: "Parlate con noi”