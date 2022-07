Pianura, 10 euro a bancarella ogni giorno: arrestati due estorsori (Di sabato 30 luglio 2022) In manette due estorsori che giravano nel mercato rionale di Pianura “tassando” i commercianti con 10 euro al giorno. I Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli hanno arrestato per estorsione il 39enne Angelo Giovenco e Ciro D’Amico, suo coetaneo. Il primo è di Pianura mentre l’altro è di Fuorigrotta. Sono entrambi già L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 30 luglio 2022) In manette dueche giravano nel mercato rionale di“tassando” i commercianti con 10al. I Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli hanno arrestato per estorsione il 39enne Angelo Giovenco e Ciro D’Amico, suo coetaneo. Il primo è dimentre l’altro è di Fuorigrotta. Sono entrambi già L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

rep_napoli : Racket: 10 euro a settimana per i commercianti di Pianura, 2 arresti [aggiornamento delle 10:55] - cronachecampane : Napoli, pizzo da 10 euro al giorno dagli ambulanti del mercato di Pianura: arrestati in due - da_cake : 3 Milioni 880 mila EURO bruciati in polveri sottili. Dessero gli incentivi solo nei territori di montagna potrei qu… - fattoappelloso : @claudiocancian3 @Giancar54 Se esci dall euro vai in default, le esportazioni per 40mld te le sogni, tornano i dazi… - GiElleDiElle : In tutta Europa gli autodromi falliscono. Adria, in piena pianura padana: 30 milioni di euro di debiti. #tenerife,… -