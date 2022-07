Perché Maria De Filippi si siede sempre sulle scale in diretta tv? Svelato il motivo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 30 luglio 2022)Deè entrata in punta di piedi nel mondo della televisione ed ora ne è la regina incontrastata. Su di lei si sono dette molte cose, masui gradini all'interno dello studio? Ilvi stupirà. E' una delle conduttrici più amate della televisione italiana, tanto da guadagnarsi il soprannome di Queen Mary. Stiamo ovviamente parlando diDeche di ogni programma condotto nel fa un vero e proprio cult. Sin dai suoi esordi in televisione, la Deha avuto idee geniali che hanno cambiato il modo di lavorare sul piccolo schermo. Programmi nati da un' idea, forse un azzardo si sono rivelati una vera e propria miniera d'oro in esauribile che da 20 anni colleziona successi. Basti pensare ...