Perché Gualtieri ha fatto rimuovere il murale dedicato alla vittima del raccordo anulare (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - Il Comune di Roma ha rimosso il murale realizzato nei giorni scorsi che ritrae Nicholas Orsus Brischetto, il 22enne di origine rom che si è schiantato con l'Audi R8 bianca del papà contro un guardrail mentre andava a oltre 290 all'ora sul grande raccordo anulare. Il murale, realizzato senza le autorizzazioni previste in via Raoul Follereau, nella periferia romana di Ponte di Nona, e' stato rilasciato da uomini del Campidoglio, coadiuvati dai carabinieri e dalla polizia di stato. "Comprendiamo il dolore dei familiari e degli amici - sottolinea su Facebook il sindaco Roberto Gualtieri - tuttavia non possiamo permettere che l'autore di un simile comportamento irresponsabile possa diventare un modello per altri giovani, né che le mura di edifici comunali siano abusivamente ... Leggi su agi (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - Il Comune di Roma ha rimosso ilrealizzato nei giorni scorsi che ritrae Nicholas Orsus Brischetto, il 22enne di origine rom che si è schiantato con l'Audi R8 bianca del papà contro un guardrail mentre andava a oltre 290 all'ora sul grande. Il, realizzato senza le autorizzazioni previste in via Raoul Follereau, nella periferia romana di Ponte di Nona, e' stato rilasciato da uomini del Campidoglio, coadiuvati dai carabinieri e dpolizia di stato. "Comprendiamo il dolore dei familiari e degli amici - sottolinea su Facebook il sindaco Roberto- tuttavia non possiamo permettere che l'autore di un simile comportamento irresponsabile possa diventare un modello per altri giovani, né che le mura di edifici comunali siano abusivamente ...

mino_caramia : Ma #Calenda non e' quello che i romani devono ringraziare,perche' grazie ai suoi voti,hanno un fantastico Sindaco c… - arrow_michelle : @UnitedPlanetFe1 esatto e sono andati fortissimo perchè si è presentato da solo come 'nuovo' in alternativa ai vecc… - radionowher : @Marco_Scacchi_ @pdnetwork @AndreaOrlandosp E perché secondo te Roma chi l'ha governata negli ultimi 30 anni? Rutel… - alberti68326580 : @misstalgiesh @Etruria72 Perché non ti contrapponi a loro! come si dice chi tace-non vota,acconsente.Aspettano solo… - gtringa64 : @QuasiSalvatore @CarloCalenda Perché Calenda ha appoggiato Gualtieri. Io non sono romano, ci vengo spesso perché am… -