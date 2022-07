Penne bio lenticchie e ceci | una ricetta estiva da Farmo

Leggi su lopinionista

(Di sabato 30 luglio 2022) L’ondata di caldo e di afa opprimente che sta segnando l’estate “ventidue” e accompagnerà le nostre vacanze, va affrontata seguendo la regola d’oro di un’abbondante idratazione e va senza dubbio costruita a tavola, con un regime alimentare attento e corretto che non prescinda da cibi sani, leggeri e nutrienti. Possibilmente gustosi, visto che nei momenti di assoluto relax, il palato merita pure lui quel pizzico in più di soddisfazione. Tanto per gradire, quando i gradi cominciano a farsi sentire, una bella insalata di pasta cucinata e condita come si deve ? un vero e proprio grande classico a tavola italiana. LeBiodel marchio di, marchio icona del made in Italy gluten free, sono ottima fonte di fibre e la loro corretta percentuale di carboidrati si traduce in un pasto bilanciato senza ...