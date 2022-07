Pd, Boccia chiede rosa di nomi: nel Sannio già 5 le disponibilità (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nel Pd entra nel vivo la partita per le candidature alle politiche del 25 settembre. La road map indicata da Letta, d’altronde, prevede tempi stretti: “Il 2 agosto il lavoro istruttorio dei segretari regionali deve terminare” – chiariva il leader dei Dem nel corso dell’ultima direzione nazionale. L’obiettivo è chiudere la pratica prima di Ferragosto, tra il 9 e l’11. Entro le prossime 72 ore, dunque, le cinque federazioni provinciali dovranno far pervenire sulla scrivania di Francesco Boccia, commissario regionale del Pd campano, le disponibilità a essere della competizione. Le coordinate sono chiare ed è stato lo stesso Boccia a tracciarle e a indicarle ai gruppi dirigenti locali: “Dai territori mi aspetto rose di disponibilità alla candidatura ampie, forti e rappresentative. Non è il momento di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nel Pd entra nel vivo la partita per le candidature alle politiche del 25 settembre. La road map indicata da Letta, d’altronde, prevede tempi stretti: “Il 2 agosto il lavoro istruttorio dei segretari regionali deve terminare” – chiariva il leader dei Dem nel corso dell’ultima direzione nazionale. L’obiettivo è chiudere la pratica prima di Ferragosto, tra il 9 e l’11. Entro le prossime 72 ore, dunque, le cinque federazioni provinciali dovranno far pervenire sulla scrivania di Francesco, commissario regionale del Pd campano, le disponibilità a essere della competizione. Le coordinate sono chiare ed è stato lo stessoa tracciarle e a indicarle ai gruppi dirigenti locali: “Dai territori mi aspetto rose di disponibilità alla candidatura ampie, forti e rappresentative. Non è il momento di ...

