Patricia Lockwood con "Nessuno ne parla" parla dei social dai social

(Di sabato 30 luglio 2022) E' più o meno dalla prima epoca dei blog – qualcuno ricorda Splinder? – che ci si chiede se possa essere degnamente sviluppata una "letteratura di Internet"; domanda che, come è logico, si ripropon...

L'antologia che raccoglie i testi inediti e le opere di Atticus Lish, Rachel Eliza Griffiths, Leah Hager Cohen, Eraldo Affinati, Charmaine Wilkerson, John Banville esul tema ...... Kevin Ayes (Usa), Domenique Gallelo (Usa), Pim Tuyls (Belgio), Angelika Joast (Austria) e... Il coach Mikeinviava ogni settimana le schede degli allenamenti via mail, e Massimiliano ... Nessuno ne parla, la recensione del libro di Patricia Lockwood La scrittrice, diventata celebre su Twitter, trasforma in romanzo l'esperienza, ormai comune a tutti, di stare sempre collegati in rete ...