Parigi: sanzioni alla Russia, Renault in profondo rosso, perdite per 1,6 miliardi di euro (Di sabato 30 luglio 2022) Il colosso automobilistico francese Renault, in seguito alla decisione di uscire dal mercato russo dopo l'invasione dell'Ucraina, ha visto i suoi conti precipitare in profondo rosso nel primo semestre del 2022 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 30 luglio 2022) Il colosso automobilistico francese, in seguitodecisione di uscire dal mercato russo dopo l'invasione dell'Ucraina, ha visto i suoi conti precipitare innel primo semestre del 2022 L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Parigi: sanzioni alla Russia, Renault in profondo rosso, perdite per 1,6 miliardi di euro - Matteo03999183 : @Tegoland @martaottaviani @jacopo_iacoboni @LaStampa Non stiamo applicando sanzioni a Parigi Berlino o Washington.… - ereike05 : Lo zar sta brindando? Non c’è dubbio. Draghi è stato un asset fondamentale nella fermezza europea contro la Russia… - Soffotcka : Per risparmiare, le autorità di Parigi amplieranno il divieto di 'illuminazione inutile' degli oggetti nelle città… - Soffotcka : Per risparmiare, le autorità di Parigi amplieranno il divieto di 'illuminazione inutile' degli oggetti nelle città… -