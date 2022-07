Paredes | assalto Juve | il Psg apre | si tratta sulla formula E davanti sale Martial

ZonaBianconeri : RT @Setola2: Prossimi step: - sistemazione di Arthur - Acquisto Zaniolo - attesa De Jong , altrimenti dentro Paredes - se esce Rugani ( Bol… - Setola2 : Prossimi step: - sistemazione di Arthur - Acquisto Zaniolo - attesa De Jong , altrimenti dentro Paredes - se esce R… - junews24com : Paredes Juve, prima le cessioni: assalto se partono loro due - Micheal83171870 : Ufficiale l'addio di Ramsey alla Juventus. Il gallese lascia la Juve dopo tre stagioni in cui ha collezionato 69 pr… - junews24com : Paredes Juve, prima le cessioni: assalto se partono loro due - -

C'è già un candidato pronto a ereditarla, si chiama Leandro, conosce l'Italia molto bene perché ha giocato con Chievo, Empoli e Roma e ha uno sponsor forte nel gruppo bianconero, l'amico ...Quale Pjanic si è proposto come alternativa a(esubero del Psg per il quale la Juventus ... Su questo si concentrerà la Juventus per completare la rosa e dare l'allo scudetto a partire ...L'inaspettato e grave infortunio del centrocampista costringe il tecnico tedesco ad intervenire sul mercato: la Juve rischia la beffa ...Calciomercato: il Milan fa suo il giovane belga De Ketelaere ma anche Juve, Inter, Roma, Napoli, Toro e Lazio sono in pieno movimento ...