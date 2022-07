Papin sicuro: ‘Origi e Giroud possono coesistere’ (Di sabato 30 luglio 2022) Jean Pierre Papin, ex attaccante del Milan, parla a SportWeek: "Non so se Pioli li considera solo uno l'alternativa dell'altro.... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Jean Pierre, ex attaccante del Milan, parla a SportWeek: "Non so se Pioli li considera solo uno l'alternativa dell'altro....

AntonioFantastk : RT @MilanNewsit: Papin su Maignan: 'Che progressi con il Milan, anche caratterialmente. Sereno e sicuro come solo i grandi sanno essere' ht… - Riccard17045943 : RT @MilanNewsit: Papin su Maignan: 'Che progressi con il Milan, anche caratterialmente. Sereno e sicuro come solo i grandi sanno essere' ht… - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Papin su Maignan: 'Che progressi con il Milan, anche caratterialmente. Sereno e sicuro come solo i grandi sanno essere' ht… - sportli26181512 : Papin su Maignan: 'Che progressi con il Milan, anche caratterialmente. Sereno e sicuro come solo i grandi sanno ess… - milansette : Papin su Maignan: 'Che progressi con il Milan, anche caratterialmente. Sereno e sicuro come solo i grandi sanno ess… -