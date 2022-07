Papin: “Giroud ha il Milan nel cuore, fa gol soprattutto per i tifosi” (Di sabato 30 luglio 2022) Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'SportWeek', in cui ha parlato anche di Olivier Giroud Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 luglio 2022) Jean-Pierre, ex attaccante del, ha rilasciato un'intervista a 'SportWeek', in cui ha parlato anche di Olivier

rbros65 : RT @AndreaPropato: #Papin: ”Giroud ha il Milan nel cuore, come me. Questo è un club che ti conquista da subito, fin dai primi allenamenti t… - PantaRei929 : RT @AndreaPropato: #Papin: ”Giroud ha il Milan nel cuore, come me. Questo è un club che ti conquista da subito, fin dai primi allenamenti t… - infoitsport : Papin: 'Giroud ha il Milan nel cuore, come me. Questo è un club che conquista subito' - infoitsport : Papin su Giroud: 'Ha il Milan nel cuore. Mi ha detto di sentirsi benissimo e che fa gol per i tifosi' - infoitsport : Papin: «Giroud? È impressionato dalla storia che si respira qui» -