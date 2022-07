Papin | ' Giroud come Ibra Nel mio Milan? Forse solo Theo'

MilanWorldForum : Papin su Giroud. Le dichiarazioni QUI -) - sportli26181512 : Papin su Giroud: 'Ha il Milan nel cuore. Mi ha detto di sentirsi benissimo e che fa gol per i tifosi': Jean-Pierre… - milansette : Papin su Giroud: 'Ha il Milan nel cuore. Mi ha detto di sentirsi benissimo e che fa gol per i tifosi' #acmilan… - sportli26181512 : Papin: 'Giroud cuore rossonero. Nel mio Milan? Forse solo Theo...': Papin: 'Giroud cuore rossonero. Nel mio Milan?… - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Papin su Giroud: 'Ha il Milan nel cuore. Mi ha detto di sentirsi benissimo e che fa gol per i tifosi' -

TUTTO mercato WEB

Ai suoi tempi, il Milan alla francese era il fuori menù della carta rossonera. Un piatto forte, ma uno solo: trent'anni fa Jean - Pierre, stella dell'Olympique Marsiglia, infilava un Pallone d'oro in valigia e si trasferiva nel Milan di Van Basten. "Un sogno giocare con Marco. È successo poche volte, perché lui si infortunò e lì ...è un uomo di fede e nella sua vita, dentro e fuori dal campo, Dio è sempre presente. La ... Ho visto tanti video die Van Basten. Sheva per me è sinonimo di classe. È il mio calciatore ... Papin: "Giroud ha il Milan nel cuore, come me. Questo è un club che conquista subito" Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha esaltato Olivier Giroud: l’attaccante francese decisivo nelle gare che contavano di più Intervistato da SportWeek, Jean-Pierre Papin ha parlato così di O ...Jean-Pierre Papin, ancien attaquant de l'Equipe de France et du Milan AC, a parlé d'Olivier Giroud dans une interview à Sportweek, alors que l'OM et les ...