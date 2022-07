Papa: "Rinunciare? Una porta aperta, ma finora non l'ho pensato" (Di sabato 30 luglio 2022) Il Pontefice è tornato in Italia dopo il viaggio in Canada: 'Credo che alla mia età e con questa limitazione mi devo risparmiare un po' per poter servire la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 luglio 2022) Il Pontefice è tornato in Italia dopo il viaggio in Canada: 'Credo che alla mia età e con questa limitazione mi devo risparmiare un po' per poter servire la ...

Piergiulio58 : Papa Francesco: 'Rinunciare? Porta aperta, ma finora non l'ho pensato'. Il Pontefice è atterrato a Fiumicino dal Ca… - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Papa: 'Rinunciare? Una porta aperta, ma finora non l'ho pensato' #Papa #PapaFrancesco - MediasetTgcom24 : Papa: 'Rinunciare? Una porta aperta, ma finora non l'ho pensato' #Papa #PapaFrancesco - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Papa Francesco: 'Rinunciare? Porta aperta, ma finora non l'ho pensato' - SkyTG24 : Papa Francesco: 'Rinunciare? Porta aperta, ma finora non l'ho pensato' -