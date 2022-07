Papa Francesco rientrato in Italia dal Canada (Di sabato 30 luglio 2022) commenta Papa Francesco è rientrato in Italia dal suo viaggio apostolico in Canada. L'aereo del Pontefice, proveniente da Iqaluit, è atterrato all'aeroporto di Roma - Fiumicino. Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 luglio 2022) commentaindal suo viaggio apostolico in. L'aereo del Pontefice, proveniente da Iqaluit, è atterrato all'aeroporto di Roma - Fiumicino.

