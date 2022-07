Papa Francesco agli Inuit: "Superare insieme il passato oscuro" (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - Camminare verso l'alto, venire alla luce, fare squadra. Sono i tre consigli che Papa Francesco, nell'ultimo giorno del suo "pellegrinaggio penitenziale" in Canada, ha rivolto ai giovani Inuit a Iqaluit, capitale del territorio di Nunavut, a circa 300 chilometri dal circolo polare artico. Il Pontefice ha ribadito il suo dolore, la sua indignazione e la sua vergogna che lo "accompagnano da mesi" e ha rinnovato la sua richiesta di perdono "per il male commesso da non pochi cattolici che hanno contribuito alle politiche di assimilazione culturale e di affrancamento in quel sistema educativo distorto". Una delle pagine piu' drammatiche della storia dei nativi canadesi, uno "scandalo", come lui stesso ha definito. "Cari amici, siamo qui con la volonta' di percorrere insieme un tragitto di guarigione e di ... Leggi su agi (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - Camminare verso l'alto, venire alla luce, fare squadra. Sono i tre consigli che, nell'ultimo giorno del suo "pellegrinaggio penitenziale" in Canada, ha rivolto ai giovania Iqaluit, capitale del territorio di Nunavut, a circa 300 chilometri dal circolo polare artico. Il Pontefice ha ribadito il suo dolore, la sua indignazione e la sua vergogna che lo "accompagnano da mesi" e ha rinnovato la sua richiesta di perdono "per il male commesso da non pochi cattolici che hanno contribuito alle politiche di assimilazione culturale e di affrancamento in quel sistema educativo distorto". Una delle pagine piu' drammatiche della storia dei nativi canadesi, uno "scandalo", come lui stesso ha definito. "Cari amici, siamo qui con la volonta' di percorrereun tragitto di guarigione e di ...

vaticannews_it : ???? Il #Papa incontra il clero, prega alla tomba di San Francesco de Laval. Chiede perdono per le vittime di abusi;… - Rvaticanaitalia : 'Non usare la letteratura per piegarla ad un uso religioso, ma far parlare la letteratura nella convinzione che con… - LaVeritaWeb : Dopo le scuse agli indigeni, Ottawa critica Francesco per aver condannato i singoli cristiani e non l’intera Chiesa… - be_marconi : RT @LaVeritaWeb: Dopo le scuse agli indigeni, Ottawa critica Francesco per aver condannato i singoli cristiani e non l’intera Chiesa. Un pr… - sulsitodisimone : Papa Francesco agli Inuit: 'Superare insieme il passato oscuro' -