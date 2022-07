Paolo Nutini in concerto a Taormina | la recensione

Leggi su atomheartmagazine

(Di sabato 30 luglio 2022), Teatro greco di(27 luglio 2022). L’ultima tappa estiva per il Last Night In The Bittersweet tour. Foto di Antonio Triolo. Il Teatro Greco dibrilla di luce propria da sempre. Non appena si varca la soglia dei cancelli si viene travolti da una magia ineguagliabile. Le scale che portano alle gradinate vibrano sotto i piedi preannunciando l’eccitazione di una serata memorabile.27 Luglio 2022, ultima tappa estiva per il Last Night In The Bittersweet tour. Il teatro è sold out, e si vede. L’adrenalina è percepibile a distanza, il teatro è pienissimo, il meraviglioso mare sullo sfondo tra le rovine brilla sotto la luce del cielo e incornicia questa magia attesa per sette anni. Eccolo qui. Entra guardando per terra, i cavi dei microfoni sui tappeti ...