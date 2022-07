Paolo Bonolis, perché viene insultato per questa foto: l'ultima follia (Di sabato 30 luglio 2022) "Il baffo no". Paolo Bonolis si mostra su Instagram con il nuovo look "maturo" e fa il pieno di commenti ironici e un po' cattivelli. Il conduttore Mediaset di Ciao Darwin e Avanti un altro pubblica una tenerissima foto in piscina, con la figlia avuta da Sonia Braganelli. I due sguazzano felici tra gli schizzi d'acqua e la dedica, "È per te", è francamente commovente. Ma come sempre sui social anche i sentimenti migliori evaporano nel tempo di un clic. E così via alla sarabanda di sfottò. "Co sto baffetto me pari er nonno de Luca Laurenti". O ancora: "Grande Paolo, però ti sei di nuovo dimenticato di togliere i baffi di Maurizio Costanzo come ad Avanti un altro". "Io toglierei quei baffi Paolo, ti danno 10 anni in più". Fortunatamente, per una volta, si tratta di semplici e garbati motti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) "Il baffo no".si mostra su Instagram con il nuovo look "maturo" e fa il pieno di commenti ironici e un po' cattivelli. Il conduttore Mediaset di Ciao Darwin e Avanti un altro pubblica una tenerissimain piscina, con la figlia avuta da Sonia Braganelli. I due sguazzano felici tra gli schizzi d'acqua e la dedica, "È per te", è francamente commovente. Ma come sempre sui social anche i sentimenti migliori evaporano nel tempo di un clic. E così via alla sarabanda di sfottò. "Co sto baffetto me pari er nonno de Luca Laurenti". O ancora: "Grande, però ti sei di nuovo dimenticato di togliere i baffi di Maurizio Costanzo come ad Avanti un altro". "Io toglierei quei baffi, ti danno 10 anni in più". Fortunatamente, per una volta, si tratta di semplici e garbati motti di ...

giangi26462 : RT @giorgiogilestro: È comunque irrilevante. Giorgio Parisi serve solo da testimonial così come prima di lui servirono Roberto Mancini, Mar… - solitary_shell8 : RT @Agostino35: Del linguaggio social mi affascina l'enorme gamma di reazioni ed emozioni che possono essere trasmesse attraverso foto di G… - infoitcultura : Paolo Bonolis cambia look in vacanza. Ma i baffi non piacciono a tutti - infoitcultura : Paolo Bonolis e la foto in piscina con la figlia - infoitcultura : Paolo Bonolis con i baffi: la tenera foto con la figlia svela il nuovo look -