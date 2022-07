Paola Turci, avete mai visto la lussuosa villa di sua moglie Francesca Pascale? Vale una barca di soldi (Di sabato 30 luglio 2022) Francesca Pascale è tornata sulle pagine dei giornali nelle ultime settimane dopo aver sposato la sua compagna, la cantante Paola Turci. Ma avete mai visto dove vive? E' una villa immensa. Nata a Napoli nel 1985 Francesca Pascale è giunta ad essere un personaggio pubblico per via del suo interesse per la politica. Infatti, nel 2001 decide di intraprendere la carriera politica, dopo aver partecipato a dei concorsi di bellezza e ad alcuni programmi trasmessi sulle reti locali campane. Decide di candidarsi alle municipali di Napoli e nel 2006 diventa fondatrice del comitato Silvio ci manchi. L'ammirazione per Silvio Berlusconi le viene inculcata dalla sua famiglia che fin da piccola l' ha tenuta in un ambiente estremamente protetto. In ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 30 luglio 2022)è tornata sulle pagine dei giornali nelle ultime settimane dopo aver sposato la sua compagna, la cantante. Mamaidove vive? E' unaimmensa. Nata a Napoli nel 1985è giunta ad essere un personaggio pubblico per via del suo interesse per la politica. Infatti, nel 2001 decide di intraprendere la carriera politica, dopo aver partecipato a dei concorsi di bellezza e ad alcuni programmi trasmessi sulle reti locali campane. Decide di candidarsi alle municipali di Napoli e nel 2006 diventa fondatrice del comitato Silvio ci manchi. L'ammirazione per Silvio Berlusconi le viene inculcata dalla sua famiglia che fin da piccola l' ha tenuta in un ambiente estremamente protetto. In ...

